Готов монолит путепровода тоннельного типа на южном участке МСД

Ключевые конструкции путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД полностью готовы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев: Путепровод тоннельного типа на южном участке МСД готов на 80%

Он отметил, что в ходе строительства было уложено свыше девяти тысяч кубических метров бетона. По словам Бочкарева, искусственное сооружение будет объединять семь полос движения, три из которых обеспечат трафик в направлении центра Москвы, а четыре – в сторону области.

В свою очередь генеральный директор «МИПСТРОЙ 1», входящего в Группу компаний «Мосинжпроект», Константин Маслаков отметил, что главный конструктив путепровода будет оформлен современными высокотехнологичными металлокерамическими панелями, а нижняя часть подпорных стен оформлена натуральным камнем. По его словам, на прилегающей территории идут земляные работы, а также ведется разработка грунта для благоустройства.

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ФОТО: mos.ru / Е. Самарина
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