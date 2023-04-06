Готов монолит путепровода тоннельного типа на южном участке МСД
Ключевые конструкции путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД полностью готовы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в ходе строительства было уложено свыше девяти тысяч кубических метров бетона. По словам Бочкарева, искусственное сооружение будет объединять семь полос движения, три из которых обеспечат трафик в направлении центра Москвы, а четыре – в сторону области.
В свою очередь генеральный директор «МИПСТРОЙ 1», входящего в Группу компаний «Мосинжпроект», Константин Маслаков отметил, что главный конструктив путепровода будет оформлен современными высокотехнологичными металлокерамическими панелями, а нижняя часть подпорных стен оформлена натуральным камнем. По его словам, на прилегающей территории идут земляные работы, а также ведется разработка грунта для благоустройства.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- СМИ: Самодельный дрон с камерами упал на территории завода в Подмосковье
- СМИ сообщили о пропаже вертолета сил самообороны на юге Японии
- Песков: Киев не демонстрирует перспектив мирного решения конфликта
- В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
- В Кремле прокомментировали идею отмены моратория на смертную казнь
- В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО
- Банки России с октября смогут выдавать кредиты через мобильные офисы
- Корабль «Союз МС-23» проводит перестыковку на МКС
- В МВД подтвердили гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии
- Курс евро превысил 88 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru