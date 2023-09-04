Гостям Московского урбанфорума расскажут об инвестициях

«Наша лекция будет посвящена инструментам, которые в текущих условиях заставят деньги работать», – уточнила глава департамента.

По её словам, таким образом, все пришедшие на мероприятие смогут повысить свою финансовую грамотность и получить полезные знания.

Среди спикеров известные экономисты, блогеры, финансовые консультанты, и все они женщины.

Гостям форума расскажут, как правильно планировать личные расходы, а также познакомят с различными возможностями инвестирования. В том числе, с помощью облигаций, работы на фондовом рынке, вложениях в недвижимость и о том, какие возможности открывает инвестирование в личный бренд и искусство.

Вход на лекцию свободный, но нужна предварительная регистрация.

