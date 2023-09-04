Гостям Московского урбанфорума расскажут об инвестициях
Лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать» пройдет 6 сентября в столичном парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
«Наша лекция будет посвящена инструментам, которые в текущих условиях заставят деньги работать», – уточнила глава департамента.
По её словам, таким образом, все пришедшие на мероприятие смогут повысить свою финансовую грамотность и получить полезные знания.
Среди спикеров известные экономисты, блогеры, финансовые консультанты, и все они женщины.
Гостям форума расскажут, как правильно планировать личные расходы, а также познакомят с различными возможностями инвестирования. В том числе, с помощью облигаций, работы на фондовом рынке, вложениях в недвижимость и о том, какие возможности открывает инвестирование в личный бренд и искусство.
Вход на лекцию свободный, но нужна предварительная регистрация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru