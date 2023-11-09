Госдума вновь перенесла на год вопрос о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Госдума в очередной раз перенесла на год решение вопроса о компенсации по вкладам граждан, которые были размещены до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР. Нижняя палата парламента приняла сегодня сразу во втором и окончательном, третьем, чтениях соответствующий законопроект.

Речь также идёт о вкладах в организации государственного страхования, которые были открыты до 1 января 1992 года. Документ переносит с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Он, в частности, предполагает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР.

Действие последнего закона Госдума приостанавливает регулярно, начиная с 2003 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это объясняется отсутствием источников финансового обеспечения для него.

