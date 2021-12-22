Госдума приняла закон о создании в России реестра сельхозземель

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон о создании в России реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет вести министерство сельского хозяйства либо подведомственное ему учреждение.

Реестр будет содержать характеристики земель сельскохозяйственного назначения, сведения об их использовании, о расположенных на них строениях, о состоянии почвы. Информацию из него бесплатно будет предоставляться собственникам, землепользователям, арендаторам по их запросу в виде паспорта земельного участка.

Глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что принятие этого нормативного акта позволит инвесторам в новые проекты агропромышленного комплекса активнее искать ресурсы для их реализации. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене техосмотра.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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