Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении налога на сверхприбыль

Документом предусматривается однократная уплата такого налога крупными компаниями со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы более1 млрд рублей. Такая выплата поможет увеличить доходы федерального бюджета.

Накануне замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что возврат к налогу на сверхприбыль в России нельзя исключить в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса. Он отметил, что возврат будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

Глава «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич в интервью НСН заявил, что если в России произойдет возврат к налогу на сверхприбыль, то это будет сделано незаконным способом.

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по налогу на сверхдоходы для бизнеса пока не принималось. По его словам, в Кремле также не ведется обсуждение на тему того, чтобы взимать такой налог, сообщает «Радиоточка НСН».

