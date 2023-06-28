Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении налога на сверхприбыль
Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект о введении налога на сверхприбыль крупных компаний.
Документом предусматривается однократная уплата такого налога крупными компаниями со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы более1 млрд рублей. Такая выплата поможет увеличить доходы федерального бюджета.
Накануне замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что возврат к налогу на сверхприбыль в России нельзя исключить в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса. Он отметил, что возврат будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.
Глава «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич в интервью НСН заявил, что если в России произойдет возврат к налогу на сверхприбыль, то это будет сделано незаконным способом.
Ранее, 28 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по налогу на сверхдоходы для бизнеса пока не принималось. По его словам, в Кремле также не ведется обсуждение на тему того, чтобы взимать такой налог, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru