Город выставил на продажу коммерческое помещение на севере Москвы

Город выставил на торги нежилое помещение на первом этаже дома 1, корпус Б по Волоколамскому шоссе (район Сокол, САО). Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.



По его словам, площадь коммерческого помещения свободного назначения составляет 139 «квадратов». В онлайн-торгах, которые состоятся 18 декабря, могут принять участие все желающие.



В шаговой доступности от дома находятся остановки общественного транспорта и станция метро «Сокол». Площадь основного помещения с залом составляет 104 квадратных метра, также предусмотрена антресоль площадью 35 «квадратов».



Цена лота будет названа в ходе торгов. Подать заявку на участие можно до 7 декабря. Для этого нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.



В Москве активно развивается предпринимательская деятельность. На торгах, проводимых на Инвестиционном портале Москвы, продается различное имущество (здания и помещения, земельные участки, нестационарные торговые объекты). Вся информация о лотах опубликована в разделе «Имущество от города». Вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит в онлайн-формате.

