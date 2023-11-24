Город выставил на продажу коммерческое помещение на севере Москвы
Город выставил на торги нежилое помещение на первом этаже дома 1, корпус Б по Волоколамскому шоссе (район Сокол, САО). Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, площадь коммерческого помещения свободного назначения составляет 139 «квадратов». В онлайн-торгах, которые состоятся 18 декабря, могут принять участие все желающие.
В шаговой доступности от дома находятся остановки общественного транспорта и станция метро «Сокол». Площадь основного помещения с залом составляет 104 квадратных метра, также предусмотрена антресоль площадью 35 «квадратов».
Цена лота будет названа в ходе торгов. Подать заявку на участие можно до 7 декабря. Для этого нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
В Москве активно развивается предпринимательская деятельность. На торгах, проводимых на Инвестиционном портале Москвы, продается различное имущество (здания и помещения, земельные участки, нестационарные торговые объекты). Вся информация о лотах опубликована в разделе «Имущество от города». Вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит в онлайн-формате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru