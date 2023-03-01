Годовая инфляция в России замедлилась до 11%
Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля замедлилась до 11,01% с 11,36% неделей ранее. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Основной причиной снижения цен стало удешевление продовольственных товаров за счет как плодоовощной продукции, так и прочих продуктов питания, отметили в ведомстве.
Также зафиксирована дефляция и в секторе услуг из-за снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты сообщили, что в России с начала апреля могут повысить размер социальной пенсии.
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