Годовая инфляция в России замедлилась до 11%

Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля замедлилась до 11,01% с 11,36% неделей ранее. Об этом сообщает Минэкономразвития.

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Основной причиной снижения цен стало удешевление продовольственных товаров за счет как плодоовощной продукции, так и прочих продуктов питания, отметили в ведомстве.

Также зафиксирована дефляция и в секторе услуг из-за снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты сообщили, что в России с начала апреля могут повысить размер социальной пенсии.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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