Годовая инфляция в России ускорилась до 6,38%

Темпы роста цен в России в годовом выражении ускорились до 6,38%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.

Центробанк: Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6%

По данным ведомства, с 10 по 16 октября годовая инфляция ускорилась до 6,38%. Неделей ранее она находилась на уровне 6,26%.

В продовольственном сегменте цены выросли на 0,36%. Продолжила дорожать плодоовощная продукция.

В непродовольственном сегменте инфляция снизилась до 0,06%. Замедлились темпы удорожания легковых автомобилей.

Годовая инфляция в России в 2023 году может превысить 7%. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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