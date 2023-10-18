Годовая инфляция в России ускорилась до 6,38%
Темпы роста цен в России в годовом выражении ускорились до 6,38%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.
По данным ведомства, с 10 по 16 октября годовая инфляция ускорилась до 6,38%. Неделей ранее она находилась на уровне 6,26%.
В продовольственном сегменте цены выросли на 0,36%. Продолжила дорожать плодоовощная продукция.
В непродовольственном сегменте инфляция снизилась до 0,06%. Замедлились темпы удорожания легковых автомобилей.
Годовая инфляция в России в 2023 году может превысить 7%. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru