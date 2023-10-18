Годовая инфляция в России ускорилась до 6,38%

По данным ведомства, с 10 по 16 октября годовая инфляция ускорилась до 6,38%. Неделей ранее она находилась на уровне 6,26%.

В продовольственном сегменте цены выросли на 0,36%. Продолжила дорожать плодоовощная продукция.

В непродовольственном сегменте инфляция снизилась до 0,06%. Замедлились темпы удорожания легковых автомобилей.

Годовая инфляция в России в 2023 году может превысить 7%. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка, сообщает «Радиоточка НСН».

