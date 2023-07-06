Глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что на фоне возросших проинфляционных рисков будет принято решение о повышении ключевой ставка, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что пока не может ответить на вопрос, будет ли это повышение разовым или будет целый цикл.
«Проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются... возможность повышения ставок... будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать», - указала она.
Ранее в июне Совет директоров Центробанка РФ принял решение не менять ключевую ставку и сохранить её на уровне 7,5%, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки
- Мэр Львова Садовой заявил, что убежища в городе будут открыты круглосуточно
- Литва и Польша призвали к максимальному приближению Украины к НАТО
- Столтенберг оценил свое переназначение генсеком НАТО
- Набиуллина: Идея о создании единой валюты в БРИКС заслуживает внимания
- Холероподобная микрофлора обнаружена в реке в Ростове-на-Дону
- Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023
- Педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка
- В Кировской области совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
- В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru