Глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки

Она отметила, что пока не может ответить на вопрос, будет ли это повышение разовым или будет целый цикл.

«Проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются... возможность повышения ставок... будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать», - указала она.

Ранее в июне Совет директоров Центробанка РФ принял решение не менять ключевую ставку и сохранить её на уровне 7,5%, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

