Глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что на фоне возросших проинфляционных рисков будет принято решение о повышении ключевой ставка, сообщает РИА Новости.

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Она отметила, что пока не может ответить на вопрос, будет ли это повышение разовым или будет целый цикл.

«Проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются... возможность повышения ставок... будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать», - указала она.

Ранее в июне Совет директоров Центробанка РФ принял решение не менять ключевую ставку и сохранить её на уровне 7,5%, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: cbr.ru
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