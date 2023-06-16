Глава Минпромторга Мантуров назвал спорным переход российских брендов на кириллицу

По его словам, продукт, выпускаемый на российских предприятиях, должен быть привлекателен для зарубежных потребителей, кроме того ребрендинг стоит дорого.

«Наш рынок имеет определенные ограничения по своей емкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны все равно думать об экспорте», — заявил Матнуров.