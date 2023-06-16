Глава Минпромторга Мантуров назвал спорным переход российских брендов на кириллицу

Спорным назвал переход российских брендов на кириллицу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, продукт, выпускаемый на российских предприятиях, должен быть привлекателен для зарубежных потребителей, кроме того ребрендинг стоит дорого.

«Наш рынок имеет определенные ограничения по своей емкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны все равно думать об экспорте», — заявил Матнуров.

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При всем при этом, глава Минпромторга назвал себя сторонником кириллицы, приведя в пример китайский опыт.

«Приезжаешь в Китай — все на китайском написано, хочешь — читай, если поймёшь, хочешь — не читай, если не поймёшь», — добавил министр.

Ранее ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БрендыРусский ЯзыкМинпромторгДенис Мантуров

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