Глава Минпромторга Мантуров назвал спорным переход российских брендов на кириллицу
Спорным назвал переход российских брендов на кириллицу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, продукт, выпускаемый на российских предприятиях, должен быть привлекателен для зарубежных потребителей, кроме того ребрендинг стоит дорого.
«Наш рынок имеет определенные ограничения по своей емкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны все равно думать об экспорте», — заявил Матнуров.
При всем при этом, глава Минпромторга назвал себя сторонником кириллицы, приведя в пример китайский опыт.
«Приезжаешь в Китай — все на китайском написано, хочешь — читай, если поймёшь, хочешь — не читай, если не поймёшь», — добавил министр.
Ранее ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru