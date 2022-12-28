Глава Минэнерго призвал создать условия для легального майнинга
28 декабря 202215:48
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что рост промышленного майнинга в России может потребовать строительства генерации в Юго-Восточной части Сибири, сообщает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru