Глава Минэнерго призвал создать условия для легального майнинга

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что рост промышленного майнинга в России может потребовать строительства генерации в Юго-Восточной части Сибири, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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