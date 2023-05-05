Глава МИД Венгрии похвалил договор с «Газпромом»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто положительно оценил договор с «Газпромом» и опроверг заявления, что Будапешт якобы переплачивает за российский газ.
«О договоре на закупки газа могу сказать, что это хороший договор и договор, обеспечивающий безопасность», - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции.
Он также выразил мнение, что если цена природного газа на мировом рынке снизится, то цена, которую Венгрия должна платить, тоже снизится.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину древней венгерской землей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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