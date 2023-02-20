Глава АЕБ: Европейский бизнес больше не против параллельного импорта в России

Он отметил, что у бизнеса Европы были причины выступать против параллельного импорта, однако вызовы, которые встали перед российской экономикой в прошлом году, потребовали непростых решений. Именно поэтому, указал Шиллинг, была скорректирована позиция с учетом новых обстоятельств.

Ранее, 16 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, запчастей, деталей для реактивных двигателей. Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН тогда отмечал, что санкции, с помощью которых планируется ограничить экспорт электронных компонентов в Россию, рассчитаны на попытку «прикрыть» параллельный импорт.

