Глава АЕБ: Европейский бизнес больше не против параллельного импорта в России

Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в Россию, есть предложение лишь по смягчению возможных негативных последствий. Об этом сообщил гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что у бизнеса Европы были причины выступать против параллельного импорта, однако вызовы, которые встали перед российской экономикой в прошлом году, потребовали непростых решений. Именно поэтому, указал Шиллинг, была скорректирована позиция с учетом новых обстоятельств.

Ранее, 16 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, запчастей, деталей для реактивных двигателей. Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН тогда отмечал, что санкции, с помощью которых планируется ограничить экспорт электронных компонентов в Россию, рассчитаны на попытку «прикрыть» параллельный импорт.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияИмпорт
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