«Газпром» построит перемычку для соединения систем газоснабжения РФ

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» он также отметил, что на стадии разработки проектно-сметной документации находятся проекты «Сила Сибири-2» и «Союз—Восток».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объём транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Чёрного моря, создав там хаб для поставок через «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».