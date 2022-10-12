«Газпром» построит перемычку для соединения систем газоснабжения РФ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступает к строительству перемычки, которая соединит западную и восточную части газотранспортной системы России, сообщает «Интерфакс».

Миллер спрогнозировал замерзание городов Европы

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» он также отметил, что на стадии разработки проектно-сметной документации находятся проекты «Сила Сибири-2» и «Союз—Восток».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объём транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Чёрного моря, создав там хаб для поставок через «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГазопроводРоссияАлексей МиллерГазпром
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