«Газпром» построит перемычку для соединения систем газоснабжения РФ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступает к строительству перемычки, которая соединит западную и восточную части газотранспортной системы России, сообщает «Интерфакс».
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» он также отметил, что на стадии разработки проектно-сметной документации находятся проекты «Сила Сибири-2» и «Союз—Восток».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объём транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Чёрного моря, создав там хаб для поставок через «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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