«Газпром» десять дней подряд не бронирует мощности газопровода «Ямал-Европа»
Компания «Газпром» уже десятый день не бронирует мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа», следует из данных оператора Gascade.
На аукционе были предложены мощности по суточной прокачке 89,1 млн кубометров газа, пишет RT.
Накануне российский холдинг в очередной раз не забронировал мощности на прямую прокачку топлива в Германию. «Газпром» отказывается от бронирования для транзита с 20 декабря.
Поставки газа в Польшу продолжаются в реверсном режиме.
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