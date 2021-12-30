«Газпром» десять дней подряд не бронирует мощности газопровода «Ямал-Европа»

Компания «Газпром» уже десятый день не бронирует мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа», следует из данных оператора Gascade.

«Газпром»: компания готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу

На аукционе были предложены мощности по суточной прокачке 89,1 млн кубометров газа, пишет RT.

Накануне российский холдинг в очередной раз не забронировал мощности на прямую прокачку топлива в Германию. «Газпром» отказывается от бронирования для транзита с 20 декабря.

Поставки газа в Польшу продолжаются в реверсном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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