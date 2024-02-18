Газ для Германии: ФРГ требует топливо и ругается с Россией
Германии нужен газ, но она отказывается от завершения строительства уцелевшей нитки «Севеверного потока»-2.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему готова поставлять газ в Германию. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Версии взрывов
Путин напомнил, что одна из ниток «Северного потока-2» уцелела после теракта. Он отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Германию за неделю, но Берлин от этого отказывается.
Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки», ответил – «вы, конечно».
«Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток"», — пошутил на это журналист.
«У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», — ответил глава государства.
Повреждение ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может быть выгодно, прежде всего, США, предположил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Повреждение всех четырёх ниток сразу представляется невероятным, налицо диверсия. Выигрывают от этого в основном американцы, которые много лет говорят о том, что европейцам не надо покупать российский газ, что в американском газе есть молекулы свободы, что нужно покупать его, призывали Германию строить СПГ-терминалы, отходить от зависимости от российского газа. Сейчас подобная риторика ужесточилась. Они привязывают европейцев к другим поставщикам ресурсов, в том числе, к американцам — крупнейшим поставщикам сжиженного природного газа в Европу», — заявил нефтегазовый эксперт.
Экономика ФРГ сдувается без газа из РФ
Период, пока Германия является промышленной сверхдержавой, может подходить к завершению. Об этом сообщает Bloomberg в своем прогнозе 10 февраля
Снижение экономических позиций ФРГ журналисты объясняют потерей интереса к немецким товарам в Китае и энергетическим кризисом в связи с отсутствием поставок российского газа.
«Ее (Германии — прим. НСН) дни как промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу. Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности», — говорится в публикации.
Аналитики полагают, что промышленность Германии рухнула, когда США избрали курс на конкуренцию со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции, а также из-за снижения ненасытного спроса немецких товаров в Китае.
ВВП Германии в 2023 году снизился впервые с ковидного 2020 года, по сравнению с 2022 годом показатель упал на 0,3%, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
Отмечается, что цены в стране оставались высокими на протяжении всего года, несмотря на то, что было отмечены ослабление инфляции. Также сообщается, что активность в производственном секторе ФРГ в прошлом году сократилась на 2%.
Аналитики отмечают, что страна находится под влиянием многофакторных кризисов, которые вынуждают власти «экономить».
Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%, составив 79,7%, пишет ТАСС.
Другой газ?
Злоумышленники повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала на севере Германии. Неизвестные просверлили в трубе восемь дыр, сообщило издание Spiegel.
Общий ущерб, по его данным, оценивается в 1,6 миллиона евро. Повреждения нанесены на участке трубопровода, они разбросаны на расстоянии около одного километра. По данным полиции повреждения были обнаружены 28 ноября в ходе электронной проверки труб.
Строящийся газопровод должен соединить новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергосетью Германии. Проект ранее уже вызвал критику со стороны экоактивистов, которые неоднократно пытались сорвать его строительства. Они требуют от правительства отказаться от развития углеводородной энергетики.
Россия перекрыла «газовый кран» для Германии. С таким обвинением президента РФ Владимира Путина выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении. Об этом сообщает Die Welt.
Немецкий канцлер попытался объяснить сложную ситуацию в Германии последствиями COVID и конфликтом на Украине и также обвинил Москву в том, что Россия перекрыла газ немцам.
Из-за экономических проблем Германии необходимы инвестиции в будущее, уточняет RT позицию Шольца.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках», позиция ряда стран удивляет. По словам главы государства, неоднократные обращения РФ с предложением принять участие в расследовании игнорируются, напоминает «Радиоточка НСН».
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