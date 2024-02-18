Газ для Германии: ФРГ требует топливо и ругается с Россией

Версии взрывов

Путин напомнил, что одна из ниток «Северного потока-2» уцелела после теракта. Он отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Германию за неделю, но Берлин от этого отказывается.



Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки», ответил – «вы, конечно».



«Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток"», — пошутил на это журналист.

«У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», — ответил глава государства.

Повреждение ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может быть выгодно, прежде всего, США, предположил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.