ФРС в очередной раз сохранила процентную ставку

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС, состоявшемся 25-26 января. Согласно заявлению ФРС, снижение количества заболеваний штаммом «омикрон» может обеспечить рост американской экономики.

Регулятор неоднократно отмечал, что диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости», несмотря на то, что уровень инфляции уже превышает целевых 2%.

Ранее Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск 24 января. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила и с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

