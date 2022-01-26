ФРС в очередной раз сохранила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС, состоявшемся 25-26 января. Согласно заявлению ФРС, снижение количества заболеваний штаммом «омикрон» может обеспечить рост американской экономики.
Регулятор неоднократно отмечал, что диапазон 0 - 0,25% целесообразно поддерживать «до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости», несмотря на то, что уровень инфляции уже превышает целевых 2%.
Ранее Банк России принял решение отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск 24 января. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила и с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».
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