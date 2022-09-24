Филиппины ведут переговоры о покупке российских топлива и удобрений

Филиппины ведут переговоры о покупке топлива и других товаров из России в соответствии со своими национальными интересами. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg.

СМИ: Иран начнет закупать 9 млн кубометров газа у России ежедневно

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — подчеркнул глава государства.

По словам Маркоса-младшего, страна больше не может рассчитывать на традиционных поставщиков и близка к заключению соглашений с Россией и другими государствами. Ожидается, что это поможет диверсифицировать поставки сельхозпродукции и поддерживать цены на низком уровне.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТорговляТопливоРоссияФилиппины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры