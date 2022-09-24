Филиппины ведут переговоры о покупке российских топлива и удобрений
Филиппины ведут переговоры о покупке топлива и других товаров из России в соответствии со своими национальными интересами. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg.
«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — подчеркнул глава государства.
По словам Маркоса-младшего, страна больше не может рассчитывать на традиционных поставщиков и близка к заключению соглашений с Россией и другими государствами. Ожидается, что это поможет диверсифицировать поставки сельхозпродукции и поддерживать цены на низком уровне.
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