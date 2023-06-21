Филиппины хотят создавать СП с Россией по переработке сельхозпродукции

Филиппины предлагают России создавать совместные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этой инициативе сообщает центр «Агроэкспорт» по итогам пленарной сессии в Маниле, которая прошла в рамках визита российских поставщиков агропромышленной экспортной номенклатуры.

Деловую миссию организовали министерство сельского хозяйства РФ совместно с «Агроэкспортом». Как отметили участники с филиппинской стороны, в стране более 700 предприятий специализируются на переработке агропродукции.

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Идея сотрудничества заключается в том, чтобы российская сторона поставляла сырьё для переработки на Филиппинах с последующими поставками на другие рынки уже готовой продукции. По итогам прошлого года товарооборот продукции АПК между РФ и Филиппинами прибавил 14% и составил $72,2 миллиона. Однако стороны уверены, что потенциал взаимной торговли больше в несколько раз.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минсельхоз планирует создать национального дистрибьютора продовольствия за рубеж.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоСельское ХозяйствоФилиппины

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