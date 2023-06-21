Филиппины хотят создавать СП с Россией по переработке сельхозпродукции

Филиппины предлагают России создавать совместные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этой инициативе сообщает центр «Агроэкспорт» по итогам пленарной сессии в Маниле, которая прошла в рамках визита российских поставщиков агропромышленной экспортной номенклатуры.

Деловую миссию организовали министерство сельского хозяйства РФ совместно с «Агроэкспортом». Как отметили участники с филиппинской стороны, в стране более 700 предприятий специализируются на переработке агропродукции.