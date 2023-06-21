Филиппины хотят создавать СП с Россией по переработке сельхозпродукции
Филиппины предлагают России создавать совместные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этой инициативе сообщает центр «Агроэкспорт» по итогам пленарной сессии в Маниле, которая прошла в рамках визита российских поставщиков агропромышленной экспортной номенклатуры.
Деловую миссию организовали министерство сельского хозяйства РФ совместно с «Агроэкспортом». Как отметили участники с филиппинской стороны, в стране более 700 предприятий специализируются на переработке агропродукции.
Идея сотрудничества заключается в том, чтобы российская сторона поставляла сырьё для переработки на Филиппинах с последующими поставками на другие рынки уже готовой продукции. По итогам прошлого года товарооборот продукции АПК между РФ и Филиппинами прибавил 14% и составил $72,2 миллиона. Однако стороны уверены, что потенциал взаимной торговли больше в несколько раз.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минсельхоз планирует создать национального дистрибьютора продовольствия за рубеж.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер клипов для группы «Чайф»
- Синоптик: июль в Центральной России будет солнечным и сухим
- При взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек
- Студенты назвали лучшего работодателя России
- «Сложнее, чем слетать на Луну»: Океанолог о спасении батискафа «Титан»
- Эксперт объяснил необходимость субсидирования аренды жилья для молодежи
- Названа средняя стоимость отдыха в Турции для россиян
- Кравцов допустил переименование предмета ОБЖ
- МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии
- Филиппины хотят создавать СП с Россией по переработке сельхозпродукции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru