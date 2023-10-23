ФАС заявила об отсутствии жалоб на рост цен на домашний интернет
Федеральная антимонопольная служба заявила, что в ее адрес не поступали жалобы о росте цен на домашний интернет, пишет РИА Новости.
В ФАС отметили, что не обладают информацией о росте тарифов и о наличии предпосылок для этого.
«Жалобы на рост стоимости этих услуг в ФАС России также не поступали», - подчеркнули в ведомстве.
По данным исследования TelecomDaily, руководители российских телекоммуникационных фиксированных сетей ожидают повышения тарифов на домашний интернет на 10-15%. Причиной назван дефицит телеком-оборудования и рост его стоимости.
ФАС в сентябре потребовала от мобильных операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» перестать взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru