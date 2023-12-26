ФАС возбудила дела против производителей яиц в четырех регионах

По данным антимонопольщиков, в октябре 2023 года кемеровские предприятия «Яшкинская птицефабрика» и «Птицефабрика Инская» допустили рост цен на куриные яйца от 31 до 40% в сравнении с показателями сентября. Аналогичное нарушение ведомство выявило и в Воронежской области, где компании «Птицефабрика Бобровская», «ППХ «Заброденское», «Ряба» «Птицефабрика Третьяковская» в октябре подняли цену от 16 до 37%.

Фирмы Ивановской области «Птицефабрика «Кинешемская»» и «Ивановская птицефабрика» повысили оптово-отпускные цены от 18 до 23%. Предприятия Донецка «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика» увеличили их от 9 до 24%.

Ранее аналогичные нарушения обнаружили в Крыму и в Кировской области. При этом в Минсельхозе сообщали, что работают над стабилизацией цен на куриные яйца, напоминает «Радиоточка НСН».

