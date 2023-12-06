Евростат: ЕС с февраля 2022 года переплатил за газ более €180 миллиардов
Евросоюз переплатил 180 миллиардов евро за газ из-за санкций против РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Отмечается, что всего Евросоюз потратил на импорт газа €304 миллиарда с февраля прошлого года, а переплата в 180 миллиардов сопоставима с показателями расходов стран Европы за последние пять лет.
Ранее канцлера Германии Олафа Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время обращения по поводу бюджетного кризиса в стране, выступление транслировалось на сайте немецкого парламента. Среди прочего речь зашла о решении ввести режим ЧС на 2023 год для высвобождения замороженного бюджета. Не обращая внимания на смех, Шольц заверил, что кризис с бюджетом не затронет жизнь простого населения, а социальные выплаты не прекратятся.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о том, что решит кризис в стране, но у него отсутствуют конкретная программа, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru