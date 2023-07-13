Евросоюз снял ограничения на импорт продуктов из Японии

Отмечается, что решение было принято в связи с получением положительных результатов контроля продукции японскими властями и входящими в ЕС странами.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида указал, что снятие введённых ранее ограничений «положительно скажется на процессе восстановления» японских регионов, которые пострадали в результате землетрясения 2011 года.

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в преддверии сброса зараженной воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

