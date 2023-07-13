Евросоюз снял ограничения на импорт продуктов из Японии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз снимает ограничения на импорт продуктов из Японии, которые были введены после аварии на АЭС «Фукусима-1», собщает ТАСС.

Захарова: Москва призывает Токио к большей прозрачности по сбросу воды с АЭС «Фукусима»

Отмечается, что решение было принято в связи с получением положительных результатов контроля продукции японскими властями и входящими в ЕС странами.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида указал, что снятие введённых ранее ограничений «положительно скажется на процессе восстановления» японских регионов, которые пострадали в результате землетрясения 2011 года.

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в преддверии сброса зараженной воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ФукусимаИмпортЯпонияЗапретЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры