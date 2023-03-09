Европейской промышленности предрекли существенные перемены

Европейская промышленная индустрия должна измениться. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает агентство «Прайм».

Выступая в Европаламенте, он призвал к срочным переменам.

Бироль подчеркнул, что энергетика в Европе теперь будет слишком дорогой и не вернется к докризисным ценам.

По его словам, это окажет сильнейшее давление на промышленность Евросоюза.