Европейской промышленности предрекли существенные перемены

Европейская промышленная индустрия должна измениться. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает агентство «Прайм».

Выступая в Европаламенте, он призвал к срочным переменам.

Бироль подчеркнул, что энергетика в Европе теперь будет слишком дорогой и не вернется к докризисным ценам.

По его словам, это окажет сильнейшее давление на промышленность Евросоюза.

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«Если ваши энергетические вводные намного дороже, то вы начинаете с невыгодной позиции», - отметил Бироль.

Глава МЭА также обратил внимание депутатов на то, что уже сейчас цены на энергетику в Европейском Союзе намного выше, чем в США и Китае.

Ранее, как сообщала НСН, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дурацким решение ЕС о введении потолка цен на газ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПромышленностьГазЭнергетикаЕвросоюз
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