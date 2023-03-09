Европейской промышленности предрекли существенные перемены
Европейская промышленная индустрия должна измениться. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает агентство «Прайм».
Выступая в Европаламенте, он призвал к срочным переменам.
Бироль подчеркнул, что энергетика в Европе теперь будет слишком дорогой и не вернется к докризисным ценам.
По его словам, это окажет сильнейшее давление на промышленность Евросоюза.
«Если ваши энергетические вводные намного дороже, то вы начинаете с невыгодной позиции», - отметил Бироль.
Глава МЭА также обратил внимание депутатов на то, что уже сейчас цены на энергетику в Европейском Союзе намного выше, чем в США и Китае.
Ранее, как сообщала НСН, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дурацким решение ЕС о введении потолка цен на газ.
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