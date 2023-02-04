Еврокомиссия утвердила потолок цен на российские нефтепродукты

Решение о введении потолка цен на российские нефтепродукты утверждено Евросоюзом. Сообщение об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии (ЕК) в субботу, 4 февраля.

СМИ: страны ЕС договорились о потолке цен на нефтепродукты из России

«Сегодня мы еще больше усиливаем давление, вводя дополнительные ценовые ограничения на российские нефтепродукты. Это было согласовано с нашими партнерами по G7», — прокомментировала решение ЕК глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Участники Еврокомиссии своим решением продолжают политику ограничений цен на сырую нефть из России, введенных в декабре 2022 года. Она также предусматривает полный запрет на импорт морской сырой нефти и нефтепродуктов в Европейский Союз.

Ранее глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен ратифицировала постановление, которое вводит лимит цен на российские нефтепродукты. Оно начнет действовать с 5 февраля. Документ опубликован на сайте американского финансового ведомства.

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ФОТО: pixabay.com
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