Еврокомиссар: В ЕС не согласовали лимит цен на российский газ
Страны Евросоюза не смогли договориться о введении потолка цен на газ, поставляемый из России. Об этом сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
В пятницу министры энергетики стран ЕС провели внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрели вопрос установления лимитов стоимости топлива.
«Никаких решений не принято», — приводит слова Симсон Guardian.
Еврокомиссар указала на прибыль, которую Россия получает от продажи газа в Европу, и подчеркнула, что введение потолка цен якобы ударило бы по доходам РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru