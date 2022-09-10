Еврокомиссар: В ЕС не согласовали лимит цен на российский газ

Страны Евросоюза не смогли договориться о введении потолка цен на газ, поставляемый из России. Об этом сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В Италии заявили, что пять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

В пятницу министры энергетики стран ЕС провели внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрели вопрос установления лимитов стоимости топлива.

«Никаких решений не принято», — приводит слова Симсон Guardian.

Еврокомиссар указала на прибыль, которую Россия получает от продажи газа в Европу, и подчеркнула, что введение потолка цен якобы ударило бы по доходам РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюзЕврокомиссия
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