Еврокомиссар: В ЕС не согласовали лимит цен на российский газ

В пятницу министры энергетики стран ЕС провели внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрели вопрос установления лимитов стоимости топлива.

«Никаких решений не принято», — приводит слова Симсон Guardian.

Еврокомиссар указала на прибыль, которую Россия получает от продажи газа в Европу, и подчеркнула, что введение потолка цен якобы ударило бы по доходам РФ.

