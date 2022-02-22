Евро превысил 91 рубль

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 91 рубля. Это произошло впервые с апреля прошлого года.

Курс евро расчетами «завтра» в 10.17 по мск вырос на 1,1 рубля - до 91,25 рубля, курс доллара - на 97 копеек, до 80,75 рубля.

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