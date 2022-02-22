Евро превысил 91 рубль
22 февраля 202210:24
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 91 рубля. Это произошло впервые с апреля прошлого года.
Курс евро расчетами «завтра» в 10.17 по мск вырос на 1,1 рубля - до 91,25 рубля, курс доллара - на 97 копеек, до 80,75 рубля.
Падение национальной валюты происходит на фоне признания Россией ДНР и ЛНР, геополитической напряженности и санкционных рисков.
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22 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru