Евро поднялся выше 71 рубля
30 июля19:31
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 15 июля. Об этом говорят данные торгов Московской биржи.
Отмечается, что евро достиг максимальной отметки в 71,03 рубля, что на 31 копейку выше предыдущего закрытия торгов. Доллар, в свою очередь, поднялся до 63,66 рубля.
Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН опроверг глобальное падение рубля в июле, прогнозируемое экспертом Международного финансового центра (МФЦ) Владимиром Рожанковским.
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ФОТО: pexels.com
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