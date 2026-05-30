Euroclear обжаловал решение о взыскании €200 млрд
Euroclear Bank обжаловал в арбитражном суде Москвы немедленное исполнение решения о взыскании примерно €200 млрд евро по иску ЦБ России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что жалоба вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
При этом накануне Федеральная служба судебных приставов (ФССП) уже начала принудительное взыскание с бельгийского Euroclear Bank 25,415 млрд рублей на основании судебных приказов и исполнительных листов, выданных Арбитражными судами Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear и взыскал с ответчика убытки в семи валютах в общем размере около €200 млрд. 26 мая суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, а 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Ранее юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в интервью НСН заметил, что решение о взыскании 18,17 трлн рублей с Euroclear Bank в пользу Центробанка России стало абсолютной неожиданностью для Европы, но, скорее всего, в следующей инстанции оно будет отменено.
