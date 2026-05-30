Euroclear обжаловал решение о взыскании €200 млрд

Euroclear Bank обжаловал в арбитражном суде Москвы немедленное исполнение решения о взыскании примерно €200 млрд евро по иску ЦБ России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что жалоба вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При этом накануне Федеральная служба судебных приставов (ФССП) уже начала принудительное взыскание с бельгийского Euroclear Bank 25,415 млрд рублей на основании судебных приказов и исполнительных листов, выданных Арбитражными судами Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».