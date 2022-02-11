EUobserver: ЕС собирается внести РФ в «серый» список налоговых юрисдикций

В Евросоюзе собираются включить Россию в «серый» список налоговых убежищ, сообщает европейское интернет-издание EUobserver.

По данным источника, перечень будет расширен с 15 до 25 юрисдикций. В него также попадут Бермуды, Британские Виргинские острова и Израиль.

По словам представительницы международной организации Oxfam Кьяры Путатуро, это связано с пересмотром критериев ЕС.

Предполагается, что новая редакция списка будет утверждена на заседании Евросовета 24 февраля.

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В «черный» список государств, который составляют службы ЕС, входят страны, отказавшиеся от сотрудничества с союзом в сфере налогообложения, а также не захотевшие работать с недостатками в управлении своими налоговыми системами. К тому же, перечень создан для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

В «серый» список попадают юрисдикции, взявшие на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЭкономикаПолитикаРоссияНалоги
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