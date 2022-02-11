EUobserver: ЕС собирается внести РФ в «серый» список налоговых юрисдикций
В Евросоюзе собираются включить Россию в «серый» список налоговых убежищ, сообщает европейское интернет-издание EUobserver.
По данным источника, перечень будет расширен с 15 до 25 юрисдикций. В него также попадут Бермуды, Британские Виргинские острова и Израиль.
По словам представительницы международной организации Oxfam Кьяры Путатуро, это связано с пересмотром критериев ЕС.
Предполагается, что новая редакция списка будет утверждена на заседании Евросовета 24 февраля.
В «черный» список государств, который составляют службы ЕС, входят страны, отказавшиеся от сотрудничества с союзом в сфере налогообложения, а также не захотевшие работать с недостатками в управлении своими налоговыми системами. К тому же, перечень создан для предотвращения уклонения от уплаты налогов.
В «серый» список попадают юрисдикции, взявшие на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- В ОКР прокомментировали ситуацию с допингом Валиевой
- Российские хоккеисты в Пекине обыграли сборную Дании
- Генерал ВСУ пожаловался на «бумажную» армию Украины
- Умерла актриса Евгения Брик
- Международный союз конькобежцев обжалует снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады
- EUobserver: ЕС собирается внести РФ в «серый» список налоговых юрисдикций
- Бывший глава «Нафтогаза Украины» рассказал о «катастрофической ошибке» в ситуации с газом
- СМИ: Актриса Кириенко находится в очень тяжелом состоянии
- Зампостпреда РФ при ООН допустил провокацию Запада в Донбассе
- С начала 2022 года в Мексике убили пять журналистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru