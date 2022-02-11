EUobserver: ЕС собирается внести РФ в «серый» список налоговых юрисдикций

В Евросоюзе собираются включить Россию в «серый» список налоговых убежищ, сообщает европейское интернет-издание EUobserver.

По данным источника, перечень будет расширен с 15 до 25 юрисдикций. В него также попадут Бермуды, Британские Виргинские острова и Израиль.

По словам представительницы международной организации Oxfam Кьяры Путатуро, это связано с пересмотром критериев ЕС.

Предполагается, что новая редакция списка будет утверждена на заседании Евросовета 24 февраля.