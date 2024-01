ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане

Отмечается, что компании SMT Engineering, Zadna и Defense Industries System, зарегистрированные в столице Судана Хуртуме, причастны к производству оружия и транспортных средств для суданских вооруженных сил. Кроме того, компании Al Junaid Multi Activities Co Ltd, GSK Advance Company Ltd и Tradive General Trading попали под санкции за поставки Силами быстрого реагирования (СБР). Две из этих компаний, по данным ЕС, имеют также регистрацию в ОАЭ.

Ранее издание The Economist со ссылкой на мнение аналитиков сообщило, что Суданские Силы быстрого реагирования (СБР) теснят вооруженные силы Судана и могут попытаться захватить всю страну, передает «Радиоточка НСН».