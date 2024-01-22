ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане
Совет Евросоюза ввел санкции против шести компаний, которые зарегистрированы в Судане и ОАЭ, по мнению Брюсселя, они снабжают оружием и другой техникой стороны конфликта в Судане. Об этом свидетельствуют данные официального журнала ЕС.
Отмечается, что компании SMT Engineering, Zadna и Defense Industries System, зарегистрированные в столице Судана Хуртуме, причастны к производству оружия и транспортных средств для суданских вооруженных сил. Кроме того, компании Al Junaid Multi Activities Co Ltd, GSK Advance Company Ltd и Tradive General Trading попали под санкции за поставки Силами быстрого реагирования (СБР). Две из этих компаний, по данным ЕС, имеют также регистрацию в ОАЭ.
Ранее издание The Economist со ссылкой на мнение аналитиков сообщило, что Суданские Силы быстрого реагирования (СБР) теснят вооруженные силы Судана и могут попытаться захватить всю страну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru