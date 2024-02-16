ЕС в 2023 году закупил у России нефти и газа на €29,1 млрд
Товарооборот государств Евросоюза с Россией в прошлом году сократился в 2,9 раза в стоимостном выражении по сравнению с аномальным 2022 годом, когда цены на нефть в мире составляли почти $100 за баррель и РФ заработала свыше €90 млрд на продаже нефти и нефтепродуктов в ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики европейского агентства Eurostat.
Отмечается, что по итогам 2023 года импорт товаров из России в 27 стран сообщества составлял €50,64 млрд. При этом экспорт ЕС в РФ оценили в €38,32 млрд. Согласно сведениям Федеральной таможенной службы, экспорт товаров в Европу в прошлом году составил $84,9 млрд и стал в 3,1 раза меньше, чем в 2022 году. Эксперты объясняют расхождение в данных тем, что ФТС относит к Европе Белоруссию, поставки в страну могли составить около $22,8 млрд.
По информации Eurostat, ЕС ввозит из России нефть и нефтепродукты, природный газ (всего на €29,1 млрд), черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы. Кроме того, из РФ поступают удобрения, продукты неорганической химии, в том числе ядерное топливо.
В пятерку лидеров по объему импорта из России вошли Нидерланды (€6,32 млрд), Венгрия (€5,76 млрд), Италия (€4,06 млрд), Бельгия (€3,79 млрд), Словакия (€3,77 млрд). При этом главными экспортерами продукции в РФ стали Германия (€8,91 млрд), Италия (€4,66 млрд), Польша (€3,67 млрд), Нидерланды (€2,85 млрд), Бельгия (€2,64 млрд).
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