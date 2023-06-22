ЕС юридически готовит использование российских активов для восстановления Украины
Евросоюз готовит юридическую базу для использования замороженных активов России и крупного российского бизнеса в целях восстановления Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Corriere della Sera.
«Юридически это не простое дело», — отметила глава ЕК.
По словам фон дер Ляйен, над вопросом работают специалисты сообщества. Необходимое предложение планируют подготовить до начала летних каникул, пишет «Свободная пресса».
Ранее фон дер Ляйен анонсировала скорую публикацию проекта по использованию замороженных активов РФ.
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