ЕС пообещал выделить Украине еще €8,3 млрд
Евросоюз пообещал предоставить Украине еще €8,3 млрд, а также утвердил ряд требований к Киеву для выделения финансирования до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Отмечается, что структура одобрила дорожную карту амбициозных реформ, которые Киеву необходимо осуществить, прежде чем он получит новые выплаты.
«Это решение включает дополнительные €8,3 млрд финансирования на 2026 год», - указано в заявлении.
В число требований ЕС вошли новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и «верховенства права».
Ранее Еврокомиссия в рамках программы военного финансирования на €90 млрд выделила Украине еще €1 млрд , которые направят на закупку беспилотников.
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