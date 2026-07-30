ЕС пообещал выделить Украине еще €8,3 млрд
Евросоюз пообещал предоставить Украине еще €8,3 млрд, а также утвердил ряд требований к Киеву для выделения финансирования до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Отмечается, что структура одобрила дорожную карту амбициозных реформ, которые Киеву необходимо осуществить, прежде чем он получит новые выплаты.
«Это решение включает дополнительные €8,3 млрд финансирования на 2026 год», - указано в заявлении.
В число требований ЕС вошли новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и «верховенства права».
Ранее Еврокомиссия в рамках программы военного финансирования на €90 млрд выделила Украине еще €1 млрд , которые направят на закупку беспилотников.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
- Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции
- «Веселый молочник» Уолкер сообщил о возможном выдворении из России
- «Четыре жизни»: Лунгин рассказал о секретах нового фильма о Мамонове