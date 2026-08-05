ЕС получил €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов

Евросоюз получил очередной транш доходов от замороженных активов России в размере более 1 млрд евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на Еврокомиссию.

В Euroclear заявили о продолжении заморозки активов ЦБ РФ по санкциям

«ЕС получил €1,4 млрд дохода от иммобилизованных российских активов», — отмечается в сообщении.

Средства используют для поддержки Украины.

Ранее в ЕС предоставили Киеву дополнительные €80 млн, полученные из прибыли от замороженных активов РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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