Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС в Синопе

Турция намерена построить при помощи России вторую атомную электростанцию в стране, которая будет находиться на побережье Черного моря, неподалеку от Синопа. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган, сообщает агентство «Прайм».

Он рассказал, что в настоящее время проводит переговоры на этот счет с российским лидером Владимиром Путиным.

Путин и Эрдоган обсудили вопросы строительства Россией в Турции ещё одной АЭС

Эрдоган выразил надежду, что удастся договорится о строительстве АЭС с четырьмя реакторами, как в Аккую или даже больше.

«Как только мы их получим, у Турции больше не будет проблем с энергией. Мы будем в гораздо лучшем положении. И мы легко можем начать экспортировать энергию», — подчеркнул глава Турции.

Ранее Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияАЭСВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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