Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС в Синопе

Турция намерена построить при помощи России вторую атомную электростанцию в стране, которая будет находиться на побережье Черного моря, неподалеку от Синопа. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган, сообщает агентство «Прайм».

Он рассказал, что в настоящее время проводит переговоры на этот счет с российским лидером Владимиром Путиным.