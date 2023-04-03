Эксперты сообщили о росте продаж сидра в России в январе-феврале на 60%

Рост объема продаж сидра в России в январе-феврале составил 60% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные компании NielsenIQ.

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах началась в России

Отмечается, что продажи сидра резко ускорились в начале года. По словам экспертов, этому поспособствовали локальные бренды сидра. Указывается, что продажи импортных брендов опустились почти до 0%.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий усиление контроля за производством и оборотом в России пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи. В частности, новые нормы предполагают создание специального реестра производителей, который в системе ЕГАИС будет вести Росалкогольрегулирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПродажа

Горячие новости

Все новости

партнеры