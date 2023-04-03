Эксперты сообщили о росте продаж сидра в России в январе-феврале на 60%
Рост объема продаж сидра в России в январе-феврале составил 60% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные компании NielsenIQ.
Отмечается, что продажи сидра резко ускорились в начале года. По словам экспертов, этому поспособствовали локальные бренды сидра. Указывается, что продажи импортных брендов опустились почти до 0%.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий усиление контроля за производством и оборотом в России пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи. В частности, новые нормы предполагают создание специального реестра производителей, который в системе ЕГАИС будет вести Росалкогольрегулирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- Пушилин: ВСУ не получили приказа о выходе из Артемовска
- Кремль подтвердил проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая
- Депутат попросил посмертно представить военкора Татарского к госнаграде
- В НАК назвали организаторов теракта против Владлена Татарского
- Тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований
- В Армении сообщили о нападении на сына Пашиняна
- В ЛНР от обстрелов ВСУ погибли 32 человека с начала года
- Силуанов: В новых регионах необходимо создать условия для строительства жилья
- Президент Франции Макрон посетит Китай 5–7 апреля
- Украинский пленный: Киев не получил от Лондона танки Challenger
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru