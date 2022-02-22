Эксперт рассказал о росте зарплат для некоторых работающих пенсионеров
Работающих пенсионеров в 2022 году ожидают изменения в начислении зарплат. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».
«В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР», — отметил эксперт.
Однако из-за высокого показателя пенсионные баллы могут быть начислены в меньшем количестве при неизменной зарплате, отмечает Ura.ru.
Также Гиринский рассказал, что зарплаты пенсионеров, не достигающие МРОТ — 13 890 рублей — будут подняты до уровня минимальной оплаты труда, пишет Газета.ру. Исключения могут быть для сотрудников государственных и муниципальных организаций, чья зарплата повышается в соответствии с отдельными нормативными актами.
Кроме того, экономист напомнил об индексации социальных и государственных пенсий в 2022 году.
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