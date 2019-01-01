Эксперт рассказал, как заставить банки соблюдать профессиональные стандарты

«Я не считаю, что единственным решением может быть создание саморегулирующихся организаций. Но это реакция регулятора на то, что во многое происходящее на банковском рынке ему можно было бы не вмешиваться. Чтобы ассоциации не только красиво говорили про «стандарты», но и действительно вырабатывали эффективные механизмы контроля за их соблюдением. Я считаю, что для этого есть только один механизм – репутационное давление. Репутационное давление – это тогда, когда приходит обращение потребителя. И по итогам работы с ним кто-то удовлетворил клиента, тот счастлив и больше не жалуется. А кто-то не удовлетворил, решил проблему в ручном режиме, и проблема массово системно повторяется. Обязательно это решать через создание саморегулирующихся организаций на рынке или не обязательно – вопрос открытый. Обязательным является вопрос удовлетворенности клиента. Клиент будет удовлетворен, если его проблема будет решена. И все клиенты будут счастливы, если проблемы будут решаться системно и больше появляться не будут», - сказал он.

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