Эксперт перечислил продукты, которые стоит закупить до Нового года

Прежде всего, ожидается существенный рост цен на шампанское — в среднем на 41,4 процента в магазинах. Также перед Новым годом обычно дорожают праздничные деликатесы — икра, консервы, поэтому ими есть смысл запастись заранее.

В предстоящем году ожидается рост цен на топливо и транспорт, сигареты и вейпы.

Россияне могут столкнуться с подорожанием большинства продуктов в магазинах уже к Новому году. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

