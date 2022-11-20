Эксперт перечислил продукты, которые стоит закупить до Нового года
Цены на продукты питания в 2023 году должны расти равномерно на уровне инфляции, однако возможны исключения, сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентину Милашевскую.
Прежде всего, ожидается существенный рост цен на шампанское — в среднем на 41,4 процента в магазинах. Также перед Новым годом обычно дорожают праздничные деликатесы — икра, консервы, поэтому ими есть смысл запастись заранее.
В предстоящем году ожидается рост цен на топливо и транспорт, сигареты и вейпы.
Россияне могут столкнуться с подорожанием большинства продуктов в магазинах уже к Новому году. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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