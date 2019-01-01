Эксперт: Ограничение ставок не спасет россиян от закредитованности

С 1 июля 2019 года по решению Центробанка России ставки по кредитам не могут превышать одного процента в день или 365 процентов годовых. Кроме того, штрафные санкции (проценты и пени – НСН) отныне не могут превышать двух размеров от так называемого тела кредита.

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, ныне президент Национальной ассоциации коллекторских агентств и председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев объяснил в эфире НСН, что вступившие в силу нормы не спасут от закредитованности тех россиян, которые привыкли занимать на несущественные цели.

«От закредитованности спасет только одно: во-первых, уменьшение желания брать ненужные кредиты, которые не соответствуют тому, что реально нужно человеку, а во-вторых - реальный рост экономики, а не только в цифрах Росстата», - сказал Мехтиев.

Собеседник НСН отметил, что далеко не все микрофинансовые организации, которых последние изменения коснутся в первую очередь, смогут подстроиться под новые реалии - речь может идти до 1/3 рынка.

«Некоторая доля рынка не сможет перенастроиться, но те, кто смогут и перестроятся - у них будет не только меньше проблем с регуляторным полем, но будет больше клиентов. Этот процесс, к сожалению, неизбежен, но мы его уже проходили на банковском и страховом рынке. Или они перестроятся, или будут вынуждены уйти из рынка», - заключил Мехтиев.

В начале июня глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила рост закредитованности россиян низкими доходами. Она заявила, что жители страны начали чаще занимать, чтобы поддерживать привычный им образ жизни.

