Эксперт назвал срок нового укрепления рубля

По его словам, это произойдет в том случае, если геополитические риски снизятся. В настоящее время иностранные инвесторы опасаются обострения ситуации вокруг Украины и, как следствие, расширения санкций против Москвы.

Эксперт сравнил нынешнюю обстановку с ситуацией весной 2021 года, когда российская валюта также вышла за рамки 77 рублей за доллар.

Как отметил Маслов, если переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве 21 января немного разрядят обстановку, а дальнейшего «перемещения военного контингента» рядом с украинскими границами Украины в ближайшее время не будет, то рубль может вернуться в диапазон в 74-76 рублей за доллар уже через пару недель.

Тем временем, рубль может резко подешеветь в случае эскалации конфликта на Украине и введения против России жестких санкций по типу «пакета Роберта Менендеса». Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».

Рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85–90 рублей.

