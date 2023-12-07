Экономия времени и денег: Как «Фабрика прототипов» помогает московскому бизнесу

Бесплатный сервис «Фабрика прототипов» Московского инновационного кластера помогает бизнесу экономить и время, и деньги. В сервисе можно найти исполнителей для изготовления новых продуктов, аналогов деталей и изделий для импортозамещения.

Так, компания-разработчик инновационных российских электродвигателей «АмперМагнит» оказалась в сложном положении из-за недостающих комплектующих. В них используются магниты, которые создают электрическое поле и заставляют двигатель вращаться. От обычных электродвигателей они отличаются экономичностью в использовании. С помощью «Фабрики прототипов» команда проекта получила нужные детали всего за четыре дня. На i.moscow фирма нашла подрядчика – завод S-cast, который имеет собственное литейное производство. Он изготовил металлические комплектующие для электродвигателя.

Еще один найденный на сервисе подрядчик, который внес вклад в проект – это компания «КЕН-ТАЧ.РУ». Она занимается, в частности, изготовлением выставочных образцов, прототипов и мелких серий изделий из пластика и металла. Компания может создать как простые элементы, так и сложные, которые необходимы в том числе в медицине. Для электродвигателя компания в кратчайшие сроки создала детали из стекло-наполненного полиамида: изоляторы, кронштейн и другие.

Таким образом, сервис на платформе i.moscow работает как агрегатор технологических услуг. Для физлиц и компаний с любой формой собственности объем заказа на «Фабрике прототипов» не ограничен. В частности, сервис помогает технологическим компаниям и стартапам найти исполнителей для производства прототипа, разработки дизайна и 3D-моделей продукции.

Сегодня платформа объединяет свыше 170 аккредитованных исполнителей со всей страны. Уже на стадии идеи предприниматель может получить помощь в разработке дизайна, подготовке проектной документации и изготовлении деталей из любых материалов — от пластика до металла.

Кроме того, для воплощения абсолютно нового продукта в жизнь также можно зарегистрироваться на i.moscow и заполнить заявку, формулируя потребность. После опубликования заявки на сервисе, заинтересованные компании-исполнители начинают на нее отвечать, сообщая стоимость услуги, сроки и другие данные. После этого заказчик может выбрать исполнителя с наиболее подходящими условиями и подписать с ним контракт. Также через i.moscow предприниматель может найти исполнителя для сертификации своего устройства.

Помимо перечисленного, «Фабрика прототипов» успешно помогает предприятиям решать задачи, связанные со сложной реставрацией, а также изготовлением поврежденных деталей и сервисным обслуживанием техники. В частности, компания «МС-Партс», которая занимается ремонтом и поставками спецтехники по всей России, недавно столкнулась с проблемами из-за сложностей с поставками запчастей для экскаватора. Завод-изготовитель запчастей мог поставить детали только через два месяца. Компания обратилась на «Фабрику прототипов» с запросом изготовить сломанную деталь — воздуховод. Компания разместила заказ на «бирже» и за два дня выбрала нужного исполнителя. АО «ФЭЙТ» изготовил деталь всего за 10 рабочих дней.

Московский инновационный кластер был создан в ноябре 2018 года. Организация способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице — разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-технической и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы Москвы. В состав кластера входит более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России.

