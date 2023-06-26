Экономист Разуваев: Белоруссия не планирует создание единого порта в России из-за риска

Он отметил, что Лукашенко опасается, что ему будут «выкручивать руки» в связи с санкциями Запада. По словам Разуваева, в Белоруссии многое зависит от курса валют, а белорусский рубль падает всегда.

Ранее, 26 июня, посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил РИА Новости, что Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за санкций Запада не планирует создавать единый порт в России. Он отметил, что страна будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России, сообщает «Радиоточка НСН».

