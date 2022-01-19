Экономист объяснил резкое падение индекса Мосбиржи
Индекс Московской биржи падает уже с октября, паниковать из-за этого не стоит даже в случае потери вложенных средств. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин.
«Напоминаю, что у нас биржа проваливается с 20 октября. Она в два приёма завалилась, что было 20 октября — все уже забыли. Просто [сейчас] это совпало с внешнеполитическим обострением, поэтому все так бурно переживают», - передает слова экономиста NEWS.ru. По словам депутата, такие ситуации возникают в силу «специфики колониальной экономики» России.
Акции, которые торгуются на Мосбирже, начали снижаться ещё 20 октября 2021 года, однако по состоянию на 19 января индекс биржи упал на 3%. 18 января достиг минимальных значений с апреля 2021 года.
Особенно ощутимо снизились акции «ВКонтакте» (-2,84%), «Аэрофлот» (-2,42%) и «Газпром» (-1,76%). Курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,37% и достиг 76,97 рубля, евро поднялся на 0,12% и составил 87,2 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину
- Детский омбудсмен Подмосковья оценила пожизненное заключение для педофилов
- В Совфеде рассказали, когда выплатят проиндексированные пенсии
- Песков: правительство и Центробанк эффективно справляются с трудностями в экономике
- Пассажир умер на борту самолёта, летевшего из Москвы на Кипр
- Песков прокомментировали приглашение Путина и Зеленского в Турцию
- Экономист объяснил резкое падение индекса Мосбиржи
- Продюсер Пригожин напомнил Волочковой о «правилах общежития»
- Жители Казахстана потребовали лишить Назарбаева всех привилегий
- «Роснано» договорилось о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru