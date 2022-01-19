Экономист объяснил резкое падение индекса Мосбиржи

«Напоминаю, что у нас биржа проваливается с 20 октября. Она в два приёма завалилась, что было 20 октября — все уже забыли. Просто [сейчас] это совпало с внешнеполитическим обострением, поэтому все так бурно переживают», - передает слова экономиста NEWS.ru. По словам депутата, такие ситуации возникают в силу «специфики колониальной экономики» России.

Акции, которые торгуются на Мосбирже, начали снижаться ещё 20 октября 2021 года, однако по состоянию на 19 января индекс биржи упал на 3%. 18 января достиг минимальных значений с апреля 2021 года.



Особенно ощутимо снизились акции «ВКонтакте» (-2,84%), «Аэрофлот» (-2,42%) и «Газпром» (-1,76%). Курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,37% и достиг 76,97 рубля, евро поднялся на 0,12% и составил 87,2 рубля.

