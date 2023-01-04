Экономист назвал Индию единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине
Единственная страна, выигравшая от конфликта на Украине — Индия, считает экономист Марк Туатти. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала BFM TV.
«Есть только одна крупная страна, которая преуспевает, и это Индия, которая выиграла от конфликта на Украине… и неудачи Китая», — указал Туатти.
Как отметил экономист, Россия начала продавать Индии нефть, «чего раньше не происходило». Индийская сторона перерабатывает сырье и перепродает его в том числе в Европу, пишет Ura.ru.
Кроме того, Туатти заявил, что Индия смогла воспользоваться неприятностями Китая и забрала у Пекина часть рынка, отмечает RT.
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