Экономист назвал Индию единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине

«Есть только одна крупная страна, которая преуспевает, и это Индия, которая выиграла от конфликта на Украине… и неудачи Китая», — указал Туатти.

Как отметил экономист, Россия начала продавать Индии нефть, «чего раньше не происходило». Индийская сторона перерабатывает сырье и перепродает его в том числе в Европу, пишет Ura.ru.

Кроме того, Туатти заявил, что Индия смогла воспользоваться неприятностями Китая и забрала у Пекина часть рынка, отмечает RT.

