Экономист назвал Индию единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине

Единственная страна, выигравшая от конфликта на Украине — Индия, считает экономист Марк Туатти. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала BFM TV.

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«Есть только одна крупная страна, которая преуспевает, и это Индия, которая выиграла от конфликта на Украине… и неудачи Китая», — указал Туатти.

Как отметил экономист, Россия начала продавать Индии нефть, «чего раньше не происходило». Индийская сторона перерабатывает сырье и перепродает его в том числе в Европу, пишет Ura.ru.

Кроме того, Туатти заявил, что Индия смогла воспользоваться неприятностями Китая и забрала у Пекина часть рынка, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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