Экономист назвал чувствительными потери связанных с РФ европейских компаний

Он отметил, что компании не могут восполнить этот убыток, так как после разрыва связей с Россией они не нашли новые рынки для получения прибыли. По словам Беляева, в перспективе потери будут еще больше.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские компании отказываются уходить из России даже после ввода ограничительных мер. По его словам, из 1,4 тысячи крупнейших западных компаний только 8,5% покинули РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

