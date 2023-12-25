Экономист Холод объяснил рост цен на яйца предновогодней суетой

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила, что яйца в России подорожали из-за повышенного спроса на них, который, по ее словам, превышает возможности предложения. Холод в свою очередь объяснил, с чем связан рост цен на яйца.

«Тому есть несколько причин. Во-первых, это инфляция издержек у птицеводов, к тому же, неравномерная. Среди обычных издержек — транспорт, зарплата, которая сегодня выше, чем на других животноводческих предприятиях, теплоснабжение и электроснабжение. Последние два фактора абсолютно критические, ведь современная птицефабрика — это компьютеризированное и автоматизированное производство», — сказал Холод.

Также собеседник НСН указал на проблемы птицефабрик, связанные с валютной составляющей. Кроме того, на рост стоимости яиц влияет покупательский спрос. Холод подчеркнул, что данное явление совпало с предновогодней суетой.

«В связи с шумом вокруг яйца новогодний ажиотаж пришел чуть раньше. Перед Новым годом обычно наблюдается весьма существенное повышение цен. Растет спрос на праздничный набор, к тому же, предновогодние закупки, как правило, более-менее обеспечивают пропитание в течение новогодних праздников. Естественно, в такой ситуации спрос также превышает предложение. Что касается яиц, реакция на повышенный спрос последует через определенное время, когда пройдет производственный цикл и можно будет увеличить производство при наличии должных мощностей. Кроме того, Владимир Путин заявил, что в связи с ростом дохода у населения, особенно в отдаленных регионах, вырос спрос на яйцо и курятину», — отметил экономист.

В заключение Холод пообещал, что снижения цен на яйца можно ждать сразу после Нового года.

«Обычно где-то после 2 января начинается застой в торговле. Магазины до 7-8 января практически пустые. Правда, и товара не так много, но даже то, что есть, не сильно покупается. А яйцо — товар скоропортящийся, его надо продавать. В торговой системе, я думаю, либо будет стабилизация цен, либо магазины будут втихаря распродавать яйца — устраивать акции и так далее», — подытожил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что увеличение спроса на куриное мясо и куриные яйца связано с возросшим уровнем жизни россиян.

