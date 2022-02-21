Экономист допустил конфискацию сбережений россиян
Россияне могут столкнуться с конфискацией всех своих сбережений при определенных обстоятельствах. Об этом сообщил портал KONKURENT со ссылкой на экономиста Михаила Хазина.
«Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках. Такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса», - сказал Хазин.
По его словам, такая ситуация произошла в России в 1990-х годах. Хазин подчеркнул, что вернуть конфискованные средства получилось не всем клиентам банков.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для изменения ситуации с курсом национальной валюты России нужно отказаться от бюджетного правила. Он напомнил, что на состояние российской экономики значительно влияет политическая конъюнктура.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru