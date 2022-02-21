Экономист допустил конфискацию сбережений россиян

«Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках. Такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса», - сказал Хазин.

По его словам, такая ситуация произошла в России в 1990-х годах. Хазин подчеркнул, что вернуть конфискованные средства получилось не всем клиентам банков.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для изменения ситуации с курсом национальной валюты России нужно отказаться от бюджетного правила. Он напомнил, что на состояние российской экономики значительно влияет политическая конъюнктура.

